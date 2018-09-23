«Арсенал» одержал домашнюю победу над «Эвертоном»

Лондонскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 6-го тура Английской Премьер-лиги.

Счет в матче был открыт на 56-й минуте. Не позволили лондонцы выйти сопернику из обороны в атаку, Александр Ляказетт получил мяч от Рэмси на левом краю штрафной, а затем блестящим ударом послал мяч в дальний верхний угол ворот с рикошетом от штанги.

А три минуты спустя провалились «ириски» в обороне, вышли «канониры» три в одного, Озил покатил транзитом через Рэмси на Пьера-Эмерика Обамеянга, а тот уже легко отправил мяч в ворота.

«Арсенал», набрав 12 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице первенства Англии, «Эвертон» (6) — 12-е. 0