«Арсенал» одержал домашнюю победу над «Эвертоном»

Фрагмент матча
twitter.com/Arsenal
Счет в матче был открыт на 56-й минуте. Не позволили лондонцы выйти сопернику из обороны в атаку, Александр Ляказетт получил мяч от Рэмси на левом краю штрафной, а затем блестящим ударом послал мяч в дальний верхний угол ворот с рикошетом от штанги.
А три минуты спустя провалились «ириски» в обороне, вышли «канониры» три в одного, Озил покатил транзитом через Рэмси на Пьера-Эмерика Обамеянга, а тот уже легко отправил мяч в ворота.
«Арсенал», набрав 12 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице первенства Англии, «Эвертон» (6) — 12-е. 0