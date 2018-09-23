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    «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Эвертоном»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Эвертон Календарь АПЛ
    Лондонский «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Эвертоном» (2:0) в матче 6-го тура Английской Премьер-лиги.

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    Счет в матче был открыт на 56-й минуте. Не позволили лондонцы выйти сопернику из обороны в атаку, Александр Ляказетт получил мяч от Рэмси на левом краю штрафной, а затем блестящим ударом послал мяч в дальний верхний угол ворот с рикошетом от штанги.

    А три минуты спустя провалились «ириски» в обороне, вышли «канониры» три в одного, Озил покатил транзитом через Рэмси на Пьера-Эмерика Обамеянга, а тот уже легко отправил мяч в ворота.

    «Арсенал», набрав 12 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице первенства Англии, «Эвертон» (6) — 12-е. 0

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