Арсенал — Эвертон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (23.09.2018)

Составы команд:
«Арсенал»: Петр Чех, Эктор Бельерин, Сократис Папастатопулос, Начо Монреаль, Шкодран Мустафи, Аарон Рэмзи, Месут Озил, Lucas Torreira, Пьер-Эмерик Обамеянг, Гранит Джака, Александр Ляказетт.
«Эвертон»: Jordan Pickford, Майкл Кин, Курт Зума, Люка Динь, Jonjoe Kenny, Гилфи Тор Сигурдссон, Тео Уолкотт, Идрисса Гейе, Tom Davies, Richarlison, Dominic Calvert-Lewin.
Предыдущий матч соперников: «Арсенал» — «Эвертон» 5:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Арсенал» со счетом 2:0. 0