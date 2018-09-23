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    «Арсенал» — «Эвертон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Арсенал — Эвертон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (23.09.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Эвертон Календарь АПЛ
    В 18:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Арсенал» — «Эвертон».

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    Составы команд:

    «Арсенал»: Петр Чех, Эктор Бельерин, Сократис Папастатопулос, Начо Монреаль, Шкодран Мустафи, Аарон Рэмзи, Месут Озил, Lucas Torreira, Пьер-Эмерик Обамеянг, Гранит Джака, Александр Ляказетт.

    «Эвертон»: Jordan Pickford, Майкл Кин, Курт Зума, Люка Динь, Jonjoe Kenny, Гилфи Тор Сигурдссон, Тео Уолкотт, Идрисса Гейе, Tom Davies, Richarlison, Dominic Calvert-Lewin.

    Предыдущий матч соперников: «Арсенал» — «Эвертон» 5:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Арсенал» со счетом 2:0. 0

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