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    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Норвич Сити»: онлайн-трансляция начнется в 19:30

    Куинз Парк Рейнджерс — Норвич Сити (22.09.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Англии Куинз Парк Рейнджерс Норвич
    В 19:30 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Куинз Парк Рейнджерс» — «Норвич Сити».

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    Последний матч между собой: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Норвич Сити» 4:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Куинз Парк Рейнджерс» — «Норвич Сити». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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