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    Барбоза назвал трансферную политику ЦСКА «образцовой»

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    Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о трансферной политике московского ЦСКА.

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    Летом «армейцы» значительно обновили свой состав.

    «У ЦСКА очень интересная политика. Они покупают перспективных игроков за небольшие деньги и за счет этого имеют возможность перепродать их через несколько лет дорого. Это образцовая политика.

    Если говорить о том, кто из клубов РПЛ лучше всех провел летнее трансферное окно, то скажу, что это ЦСКА. Клуб умеет купить хороших игроков в молодом возрасте. В тот момент, когда они еще могут много дать клубу.

    А другие клубы покупают игроков за большие деньги и платят огромные зарплаты. И у меня есть сомнения, что эти команды выступят лучше ЦСКА», — приводит слова Барбозы «Чемпионат». 0

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