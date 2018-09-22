Астон Вилла — Шеффилд Уэнсдей (22.09.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Шеффилд Уэнсдей» — «Астон Вилла» 2:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Шеффилд Уэнсдей»).

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