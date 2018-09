Назван лучший гол первого тура Лиги чемпионов

Нападающийбыл признан автором лучшего гола первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Аргентинец отметился красивым забитым голом в матче против «Тоттенхэма», который завершился победой «Интера» со счетом 2:1.

Кроме Икарди, на звание лучшего гола тура в Лиге чемпионов претендовали точные удары форварда «Реала» Мариано, полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле и хавбека «Баварии» Ренату Саншеша.

Видео лучших голов недели было опубликовано в официальном аккаунте Лиги чемпионов в Twitter.

The Goal of the Week results are in! ⚽️🔥

👑 Mauro Icardi#UCL pic.twitter.com/XpvJKQbn7g