Кэхилл может покинуть «Челси»

Защитникможет покинуть лондонский клуб в зимнее межсезонье.

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Кэхилл недоволен отсутствием игровой практики при новом главном тренере «синих» Маурицио Сарри.

«Не хочу спешить, но, возможно, мне придется покинуть "Челси" в январе. Главное — команда преуспевает. Новый тренер пришел в клуб с новыми идеями. Думаю, он не считает, что я должен играть. Таким образом, у меня нет никаких аргументов в свою пользу. Когда команда побеждает, тебе остается сидеть, сложа руки.

Все рано или поздно заканчивается. Я играю за "Челси" уже шесть лет и завоевал шесть трофеев. У меня была капитанская повязка в течение большей части сезона-2016/17, когда мы стали чемпионами», — цитирует Кэхилл Mirror.

В текущем сезоне Кэхилл еще не выходил на поле в составе «Челси». 0