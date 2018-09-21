Бекао: Постараемся проявить класс в игре со «Спартаком»

Защитникподелился ожиданиями от предстоящего дерби с московскимв восьмом туре российской Премьер-Лиги.

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«Знаю ли, что для болельщиков ЦСКА значит дерби со "Спартаком"? Да-да, я в курсе, что это русское "класико". Понятно, что и ЦСКА, и "Спартак" очень хотят победить в супердерби. Убежден, что наша команда как следует сконцентрирована, собранна и мотивирована перед матчем. Если понадобится выиграть на классе, постараемся его проявить. Если этого не хватит, приложим силу воли, характер и будем на зубах вытаскивать игру.

Знаком ли со спартаковскими соотечественниками — Фернандо, Адриано и Рошей? Пока нет. Адриано провоцирует соперников? Если у него стиль игры такой, что я могу сделать? Значит, мне нужно не попасть в этот капкан», — цитирует Бекао «Чемпионат».

Матч состоится 23 сентября на «ВЭБ Арене» и начнется в 19:00 мск. 0