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    Врба: Три очка таким образом в Лиге чемпионов не отпускают!

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    Главный тренер «Виктории» Павел Врба подвел итоги матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА (2:2).

    Павел Врба
    Павел Врба
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    «Матч показал наши возможности. Это была одна из лучших наших игр в плане атаки. Но очень жаль, что во втором тайме мы пропустили дважды. Игрокам нужно быть более сконцентрированным.

    После перерыва мы перестали диктовать свои условия. Пропустили быстрый гол из раздевалки. Что касается второго мяча, мне сложно сейчас судить, что там произошло.

    Я доволен подопечными, скажу им об этом. Но обращу их внимание на то, что три очка таким образом в Лиге чемпионов не отпускают!», — приводит слова Врба «Спорт-Экспресс». 0

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