Влашич: Могли взять три очка

Хорватский полузащитникпрокомментировал ничью с чешской(2:2) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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«Могли взять три очка. Однако в любом случае это хорошо, когда ты отыгрываешь два мяча. Уже большое достижение. Поймите, совсем непросто играть на выезде и получать две штуки еще в первом тайме. Но после перерыва мы смотрелись совершенно по-другому. Показали характер и увозим ничью из Чехии.

В ЦСКА слишком много молодых футболистов, которые только дебютировали в Лиге чемпионов. Возможно, они чуть-чуть побаивались... Но в перерыве мы переговорили в раздевалке и поняли, в чем надо прибавить.

В таких матчах нужно обязательно биться и не бояться рисковать! Даже с 0:2 реально все перевернуть с ног на голову и даже выиграть такой матч. И ведь нам это почти удалось», — цитирует Влашича «Спорт-Экспресс». 0