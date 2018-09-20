Влашич: Используем проблемы «Спартака», чтобы победить

Полузащитникподелился ожиданиями от предстоящего дерби сов восьмом туре РПЛ.

«Это самый принципиальный соперник для ЦСКА, мне уже все рассказали. Для российской лиги и болельщиков это самый важный матч в году. Уже понимаю: неважно, как сложится сезон, главное — обыграть "Спартак"! Хочу отдать все силы на поле для победы в этом матче.

У "красно-белых" раздор? Не слышал о каких-то скандалах, потому что не читаю российскую прессу. Но окей, для нас так даже лучше, пускай. Если в команде и правда есть проблемы, то она становится более уязвимой. Мы используем все преимущества, чтобы победить», — цитирует Влашича Sport24.ru.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 23 сентября. 0