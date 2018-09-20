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    Влашич: Используем проблемы «Спартака», чтобы победить

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    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящего дерби со «Спартаком» в восьмом туре РПЛ.

    Никола Влашич
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    «Это самый принципиальный соперник для ЦСКА, мне уже все рассказали. Для российской лиги и болельщиков это самый важный матч в году. Уже понимаю: неважно, как сложится сезон, главное — обыграть "Спартак"! Хочу отдать все силы на поле для победы в этом матче.

    У "красно-белых" раздор? Не слышал о каких-то скандалах, потому что не читаю российскую прессу. Но окей, для нас так даже лучше, пускай. Если в команде и правда есть проблемы, то она становится более уязвимой. Мы используем все преимущества, чтобы победить», — цитирует Влашича Sport24.ru.

    Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 23 сентября. 0

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