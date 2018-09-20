Севилья — Стандард: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.09.2018)

В 19:55 в матче группы J Лиги Европы начнётся матч

Последний матч между собой: «Севилья» — «Стандард» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Стандард»).

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