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    «Севилья» — «Стандард»: онлайн-трансляция начнется в 19:55

    Севилья — Стандард: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.09.2018)

    Лига Европы Севилья
    В 19:55 в матче группы J Лиги Европы начнётся матч «Севилья» — «Стандард».

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    Последний матч между собой: «Севилья» — «Стандард» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Стандард»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Севилья» — «Стандард». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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