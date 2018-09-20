РБ Лейпциг — Ред Булл (20.09.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 22:00 в Лиге Европы — матч группы B начнётся матч

Последний матч между собой: «Ред Булл» — «РБ Лейпциг» 3:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Ред Булл»).

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