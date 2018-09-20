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    Рассказов: На поле никому не важно, что пишут в СМИ о «Спартаке»

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    Защитник «Спартака» Николай Рассказов поделился впечатлениями после поражения от «Рапида» (0:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы.

    Денис Глушаков и Николай Рассказов
    Денис Глушаков и Николай Рассказов
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    «Тяжело было. В первом тайме все сразу пошло не так. Во втором пытались наладить все, но пропустили после углового.

    Старались отыграться, ушли вперед и пропустили контратаку. В концовке могли забить, но не забили. К сожалению, так получилось.

    Да, к сожалению, не могли создать много моментов сегодня. Будем разбираться, смотреть, что делать в такой ситуации.

    Самое главное — забыть это поражение. Потому что впереди дерби, очень важный матч. Как и для самой команды после двух поражений, так и для болельщиков. Будем стараться подойти к игре по-максимуму.

    Негативный фон вокруг команды? Нет, это никак не сказывается. Наша задача — играть. Выходить на поле и забывать об этом.

    На поле никому это не важно, что пишут в СМИ. Нам это без разницы. Мы выходим на поле, и от нас ждут результат. Мы проиграли два матча, будем идти дальше», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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