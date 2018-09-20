«Рапид» — «Спартак»: счет 2:0, обзор голов

на своем поле нанес поражение московскомув матче первого тура группового этапа Лиги Европы со счетом 2:0 (0:0).

На 50-й минуте головой пробил защитник Мерт Мюлдюр. Вратарь красно-белых Александр Максименко справился с ударом, однако отбил мяч прямо в Артема Тимофеева, от которого он залетел в ворота.

На 56-й минуте матча арбитр Ален Бьери справедливо не засчитал взятие ворот хозяев поля.

А на 68-й минуте счет стал 2:0 в пользу хозяев, отличился полузащитник Томас Мург.

В другом матче группы G испанский «Вильярреал» сыграл вничью на своем поле с шотландским «Рейнджерсом» — 2:2.