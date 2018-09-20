«Рапид» — «Спартак»: счет 2:0, обзор голов

Фрагмент матча
ФК «Спартак»
На 50-й минуте головой пробил защитник Мерт Мюлдюр. Вратарь красно-белых Александр Максименко справился с ударом, однако отбил мяч прямо в Артема Тимофеева, от которого он залетел в ворота.
На 56-й минуте матча арбитр Ален Бьери справедливо не засчитал взятие ворот хозяев поля.
А на 68-й минуте счет стал 2:0 в пользу хозяев, отличился полузащитник Томас Мург.
В другом матче группы G испанский «Вильярреал» сыграл вничью на своем поле с шотландским «Рейнджерсом» — 2:2.
Лига Европы. 1-й тур. Группа G
«Рапид» (Австрия) — «Спартак» (Россия) — 2:0 (0:0)
Голы: Тимофеев, 50 — в свои ворота (1:0). Мург, 68 (2:0)«Рапид» В (Австрия): Штребингер, Мерт Мюлдюр, Зоннляйтнер, Барач, Поцманн, Мург, Шваб, Любичич, Кнасмюльнер (Мартич, 85), Иван (Бериша, 76), Алар (Павлович, 71)«Спартак» (Россия): Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Мельгарехо, Ломовицкий (Самедов, 73), Фернанду, Зобнин, Тимофеев (Игнатов, 81), Педро Роша (Попов, 73), Зе ЛуишПредупреждения: Любичич, 11. Зе Луиш, 32. Ломовицкий, 70