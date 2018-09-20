Гончаренко: ЦСКА заслуживал большего

Главный тренер ЦСКАзаявил, что его команда играла лучше(2:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Очень эмоциональный матч. Такие игры нравятся болельщикам. Оказали сильное давление в конце, чтобы отыграться. Проявили характер, мастерство.

Наверное, заслуживали большего. Чуть-чуть были лучше. Но это футбол. Мы лучше смотрелись в концовке. Но слишком зажатыми выглядели в начале встречи, очень плохо играли. Что меня опять расстроило.

Почему отменили гол Ахметова? С тренерской скамейки тяжело разглядеть тот момент. Хочется верить, что судья не ошибся», — заявил Гончаренко в интервью «Спорт-Экспресс». 0