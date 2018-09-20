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    Наставник «Рапида» назвал победу над «Спартаком» неполноценной

    Лига Европы Спартак Футбол России
    Главный тренер австрийского «Рапида» Горан Джуричин прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в первом матче группового этапа Лиги Европы.

    Горан Джуричин
    Горан Джуричин
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    «Мы знали, что у "Спартака" есть дисквалификации, в частности Луиза Адриану, а также что Глушаков и Ещенко тоже не приехали.

    И да, мы были в курсе причины, почему не приехали Глушаков и Ещенко. В итоге пять-шесть игроков самого высшего уровня не приехали. Поэтому сегодняшний результат нельзя назвать полноценным.

    Но мы действительно хорошо подготовились. Знали, что Зе Луиш умеет хорошо принимать мяч и двигаться к воротам.

    Знали, что Джикия — классный игрок, который может устранять проблемы. Мы хорошо разобрали "Спартак", поэтому победили», — сказал Джуричин «Спорт-Экспресс». 0

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