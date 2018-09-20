Наставник «Рапида» назвал победу над «Спартаком» неполноценной

Главный тренер австрийского «Рапида»прокомментировал победу над(2:0) в первом матче группового этапа Лиги Европы.

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«Мы знали, что у "Спартака" есть дисквалификации, в частности Луиза Адриану, а также что Глушаков и Ещенко тоже не приехали.

И да, мы были в курсе причины, почему не приехали Глушаков и Ещенко. В итоге пять-шесть игроков самого высшего уровня не приехали. Поэтому сегодняшний результат нельзя назвать полноценным.

Но мы действительно хорошо подготовились. Знали, что Зе Луиш умеет хорошо принимать мяч и двигаться к воротам.

Знали, что Джикия — классный игрок, который может устранять проблемы. Мы хорошо разобрали "Спартак", поэтому победили», — сказал Джуричин «Спорт-Экспресс». 0