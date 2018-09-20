Каррера: «Рапид» забил два гола после наших ошибок, вот и всё

Главный тренер «Спартака»прокомментировал гостевое поражение от(0:2) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

«У соперника не было много моментов, мы смогли сдержать его игру. Жаль, что сами ошибались в последних передачах. В ином случае, счёт бы оказался другим. "Рапид" забил два гола после наших ошибок. Вот и всё.

Что касается того, насколько сильно сказываются наши потери, то мы знакомы с качествами Луиса Адриано и Квинси Промеса, они особенно важны в фазе атаке. Квинси больше нет, Адриано дисквалифицирован. Мы пытаемся подобрать тех, кто больше подходит к этой работе.

Заходил ли в раздевалку после матча Леонид Федун? Нет, я лично президента не видел», — передаёт слова Карреры «Чемпионат». 0