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    Боккетти: Мне кажется, «Спартак» выглядел лучше, чем «Рапид»

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    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился впечатлениями после поражения от «Рапида» (0:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы.

    Сальваторе Боккетти
    Сальваторе Боккетти
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    «Мне кажется, "Спартак" выглядел лучше, чем "Рапид". Впереди дерби. Надо набраться сил.

    Вся концентрация должна быть на это дерби. Нам нужна только победа. Не надо лишний раз разговаривать, нужно все сделать на поле.

    В "Спартаке" каждый год что-то случается. Я привык к этому. Я не обращаю внимание и думаю только о работе, и пытаюсь на 100 процентов отдаваться игре.

    Нам не повезло. Но через два дня очень, очень важный матч, и мы должны показать на поле то, что мы — "Спартак". Я сказал про себя, но про других говорить не могу. Повторюсь, я привык уже.

    Для меня дерби с ЦСКА — это очень важный матч. И для всех тоже, все знают, что ЦСКА наш принципиальный соперник. У них хорошая команда.

    Но и у нас команда тоже очень хорошая. Ждем воскресенье», — сказал Боккетти «Спорт-Экспресс». 0

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