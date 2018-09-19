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    «Зенит Иркутск» — «Чита»: онлайн-трансляция начнется в 13:00

    Зенит Иркутск — Чита (19.09.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол России
    В 13:00 в матче второго дивизиона российского футбола начнётся матч «Зенит Иркутск» — «Чита».

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    Последний матч между собой: «Чита» — «Зенит Иркутск» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Зенит Иркутск»).

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