Виктория Пльзень — ЦСКА: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.09.2018)

В 22:00 в матче группы G Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Виктория Пльзень» — «ЦСКА» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 3:3.

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