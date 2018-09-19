«Виктория» — ЦСКА: счет 2:0 после первого тайма

Фрагмент матча
fcviktoria.cz
Команда из Пльзени получила преимущество в счете на 29-й минуте, когда Давид Лимберски со штрафного выполнил заброс в направлении ворот Игоря Акинфеева, Радим Ржезник сделал скидку головой, а Михал Крменчик с близкого расстояния поразил цель.
На 41-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Либмерски мягко подал в центр штрафной, откуда Крменчик идеально пробил головой под штангу.
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В параллельном матче группы G «Реал» обыгрывает «Рому» 1:0 благодаря голу Иско на 45-й минуте. 0