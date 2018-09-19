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    ЦСКА уступает «Виктории» по итогам 45 минут

    «Виктория» — ЦСКА: счет 2:0 после первого тайма

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    Московский ЦСКА проигрывает чешской «Виктории» со счетом 0:2 после первого тайма матча группы G Лиги чемпионов.

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    Команда из Пльзени получила преимущество в счете на 29-й минуте, когда Давид Лимберски со штрафного выполнил заброс в направлении ворот Игоря Акинфеева, Радим Ржезник сделал скидку головой, а Михал Крменчик с близкого расстояния поразил цель.

    На 41-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Либмерски мягко подал в центр штрафной, откуда Крменчик идеально пробил головой под штангу.

    Следить за ходом матча можно здесь.

    В параллельном матче группы G «Реал» обыгрывает «Рому» 1:0 благодаря голу Иско на 45-й минуте. 0

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