«Виктория» — ЦСКА: счет 2:0 после первого тайма

Московскийпроигрывает чешскойсо счетом 0:2 после первого тайма матча группы G Лиги чемпионов.

Фрагмент матча fcviktoria.cz 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Команда из Пльзени получила преимущество в счете на 29-й минуте, когда Давид Лимберски со штрафного выполнил заброс в направлении ворот Игоря Акинфеева, Радим Ржезник сделал скидку головой, а Михал Крменчик с близкого расстояния поразил цель.

На 41-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Либмерски мягко подал в центр штрафной, откуда Крменчик идеально пробил головой под штангу.

Следить за ходом матча можно здесь.

В параллельном матче группы G «Реал» обыгрывает «Рому» 1:0 благодаря голу Иско на 45-й минуте. 0