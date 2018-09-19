«Виктория» — ЦСКА: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Определились стартовые составыи московскогона матч группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет в Чехии.

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Бастьеном. В роли его ассистентов выступят Хишам Закрани и Фредерик Акетт. Резервный рефери — Жюльен Паселли.

«Виктория»: Козачик, Ржезник, Губник, Лимберски, Перница, Грошовски, Копиц, Горжава, Коваржик, Коларж, Крменчик.

Запасные: Грушка, Гейда, Гавель, Земан, Чермак, Мозес, Ржезничек.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ефремов, Бийол, Обляков, Влашич, Дзагоев, Чалов.

Запасные: Кырнац, Сигурдссон, Нисимура, Щенников, Гордюшенко, Жамалетдинов, Ахметов.

Ранее команды встречались друг с другом дважды и тоже в Лиге чемпионов — в сезоне-2013/14. На своём поле ЦСКА одержал победу (3:2), а на выезде уступил со счётом 1:2.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Виктории». Коэффициент на ее победу — 2,24, тогда как на успех ЦСКА — 3,55. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

Следить за ходом матча можно тут. 0