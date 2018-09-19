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    ЦСКА ушел от поражения в матче с «Викторией Пльзень»

    «Виктория Пльзень» — ЦСКА: счет матча 2:2, обзор голов

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    Московский ЦСКА на выезде сыграла вничью с чешской «Викторией» (2:2) в матче 1-го тура группы G Лиги чемпионов.

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    Команда из Пльзени получила преимущество в счете на 29-й минуте, когда Давид Лимберски со штрафного выполнил заброс в направлении ворот Игоря Акинфеева, Радим Ржезник сделал скидку головой, а Михал Крменчик с близкого расстояния поразил цель.

    На 41-й минуте хозяева удвоили свое преимущество. Либмерски мягко подал в центр штрафной, откуда Крменчик идеально пробил головой под штангу.

    Отквитать один мяч москвичам удалось на 49-й минуте. Влашич получил мяч чуть левее штрафной, развернулся и выполнил отличный навес к линии вратарской, а Федор Чалов пробил под дальнюю штангу. Губник пытался заблокировать удар в падении, но не попал по мячу.

    На 84-й минуте армейцам удалось второй раз поразить ворота чехов, но арбитр, после подсказки ассистента, отменил гол за фол Марио Фернандеса в штрафной.

    Еще раз поразить ворота соперника ЦСКА удалось в компенсированное время, но мяч был забит из офсайда и потому не был засчитан.

    А на 3-й добавленной минуте в ворота «Виктории» был назначен пенальти за фол на Марио Фернандесе. Одиннадцатиметровый реализовал Никола Влашич.

    Во втором туре ЦСКА примет на своем поле мадридский «Реал», а «Виктория Пльзень» на выезде встретится с римской «Ромой». Оба матча пройдут 2 октября. 0

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