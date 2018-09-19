Симеоне: Гризманн провел отличный матч против «Монако»

Главный тренер мадридскогопосле матча Лиги чемпионов с(2:1) отметил игру нападающего

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«Его игра улучшается. Гризманн — это футболист, который может изменить ситуацию в ключевой момент, и является важным игроком. В матче с "Эйбаром" мы потратили много сил, поэтому с "Монако" было сложно показать хороший футбол.

Возвращаясь к Гризманну, когда они комбинируют с Костой, это важно для нас. Считаю, что он провел отличный матч», — цитирует Симеоне Football Espana.

Отметим, что на счету 27-летнего француза голевая передача на Диего Косту, который сравнял счет в матче. Всего он провел шесть официальных матчах за мадридцев в этом сезоне и забил один гол. 0