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    Симеоне: Гризманн провел отличный матч против «Монако»

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    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне после матча Лиги чемпионов с «Монако» (2:1) отметил игру нападающего Антуана Гризманна.

    Диего Симеоне
    Диего Симеоне
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    «Его игра улучшается. Гризманн — это футболист, который может изменить ситуацию в ключевой момент, и является важным игроком. В матче с "Эйбаром" мы потратили много сил, поэтому с "Монако" было сложно показать хороший футбол.

    Возвращаясь к Гризманну, когда они комбинируют с Костой, это важно для нас. Считаю, что он провел отличный матч», — цитирует Симеоне Football Espana.

    Отметим, что на счету 27-летнего француза голевая передача на Диего Косту, который сравнял счет в матче. Всего он провел шесть официальных матчах за мадридцев в этом сезоне и забил один гол. 0

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