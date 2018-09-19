Руководство итальянской Серии Б опубликовало официальное заявление в связи с информацией о приостановке проведения турнира.

Серия Б опровергла информацию о приостановлении чемпионата ilquaderno.it 100% Высокие коэффициенты Играть!

«Произошла настоящая путаница, в результате которой некоторые даже заговорили о приостановлении матчей Серии Б. Президент Франко Флаттини поспешил со своим заявлением. Лига продолжит проводить матчи, потому что этого хотят миллионы болельщиков и нет никаких законных оснований этого не делать. Такие утверждения не соответствуют действительности и наносят лиге экономический, организационный и спонсорский ущерб», — цитирует заявление руководства Football Italia.

Напомним, второй по силе дивизион Италии стартовал с 19 участниками, которые уже успели сыграть три тура. Шесть клубов, претендующих на место в чемпионате, подали в суд. 0