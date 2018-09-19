«Реал» — «Рома»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Ромы» на матч группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы G пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22:00 мск. Главный арбитр встречи — Бьорн Куйперс из Нидерландов.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Кроос, Иско, Модрич, Бейл, Бензема.

Запасные: Куртуа, Начо, Льоренте, Себальос, Васкес, Асенсио, Мариано.

«Рома»: Ольсен, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Дзаньоло, Н’Зонзи, Де Росси, Ундер, Эль-Шаарави, Джеко.

Запасные: Миранте, Маркано, Сантон, Перотти, Пеллегрини, Кристанте, Шик.

Фаворитом у букмекеров является «Реал». Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.31, на победу «Ромы» — 11.45. Прогноз находится по ссылке.

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