«Реал» — «Рома»: счет матча 3:0, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над(3:0) в матче 1-го тура группы G Лиги чемпионов

Хозяева открыли счет на 45-й минуте. Иско со штрафного пробил поверх стенки, послав мяч в угол ворот — Ольсен даже не дёрнулся.

На 58-й минуте контратака прошла у «Реала». Модрич из глубины сделал передачу в свободную зону на ход Гарету Бэйлу, который выскочил один на один и пробил в дальний угол.

А на второй компенсированной минуте Марсело сделал передачу на ход Мариано Диасу, который из угла штрафной нанёс роскошный обводящий удар в дальнюю девятку.

Во втором туре ЦСКА примет на своем поле мадридский «Реал», а «Виктория Пльзень» на выезде встретится с римской «Ромой». Оба матча пройдут 2 октября. 0