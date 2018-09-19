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    «Реал» крупно победил «Рому» в Мадриде

    «Реал» — «Рома»: счет матча 3:0, обзор голов

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    Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Ромой» (3:0) в матче 1-го тура группы G Лиги чемпионов

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    Хозяева открыли счет на 45-й минуте. Иско со штрафного пробил поверх стенки, послав мяч в угол ворот — Ольсен даже не дёрнулся.

    На 58-й минуте контратака прошла у «Реала». Модрич из глубины сделал передачу в свободную зону на ход Гарету Бэйлу, который выскочил один на один и пробил в дальний угол.

    А на второй компенсированной минуте Марсело сделал передачу на ход Мариано Диасу, который из угла штрафной нанёс роскошный обводящий удар в дальнюю девятку.

    Во втором туре ЦСКА примет на своем поле мадридский «Реал», а «Виктория Пльзень» на выезде встретится с римской «Ромой». Оба матча пройдут 2 октября. 0

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