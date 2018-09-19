ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Денис ГлушаковПовод найден. Глушаков не вернется из-за лайка
  • 14:18
    • Кафельников: Зобнин отказался поддерживать бунт против Карреры
  • 14:02
    • «Анжи» уволил ряд сотрудников
  • 13:01
    • Родченков заявил, что восстановление РУСАДА станет катастрофой для всего спорта
  • 10:13
    • Ещенко, Глушаков и Адриано не полетели на матч с «Рапидом»
  • 08:55
    • Вальверде: Месси делает фантастические вещи обыденными
    Все новости спорта

    «Реал Мадрид» — «Рома»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Реал Мадрид — Рома: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.09.2018)

    Лига чемпионов Реал Мадрид Рома Календарь Лиги чемпионов
    В 22:00 в Лиге чемпионов — матч группы G начнётся матч «Реал Мадрид» — «Рома».

  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!

    Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Рома» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Рома»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Реал Мадрид» — «Рома». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Локо» был хуже «Галатасарая», но не настолько
  • 02:19
    •
  • Прогноз
  • «Аякс» — АЕК
  • 2.15
  • Сегодня в 19:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли «Аякс» доброжелателен к гостям из Греции?
  • «Аякс» — АЕК. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сможет ли «Шахтер» успешно стартовать в Лиге чемпионов
  • «Шахтер» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Увезет ли ЦСКА очки из Пльзени?
  • «Виктория» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Галатасарай» Футбол ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Галатасараю», «Виктория» примет ЦСКАОбзор и результаты матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2018/19 00:390
  • 13:15
    • Геркус: Разгром от «Галатасарая» сильно бьет по нашим амбициям
  • 14:47
    • «Челси» продлил контракт с 18-летним хавбеком
  • 14:31
    • Осака вышла в четвертьфинал турнира в Токио
    Криштиану Роналду Футбол «Реал» уже не фаворит. Как трансфер Роналду повлиял на расклады в Лиге чемпионов«Барселона», «Реал», «Ювентус» или англичане — кто выиграет ЛЧ в этом сезоне? Вчера в 14:230
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Чешский выезд ЦСКА и сложные времена «Валенсии»
  • 4.86
    •
  • 13:46
    • Защитник «Лацио» выбыл на месяц
  • 13:31
    • Два игрока «Валенсии» пропустят матч ЛЧ против «Ювентуса»
  • 12:45
    • Александрова во втором круге турнира в Сеуле сыграет с Остапенко
    СКА — «Северсталь» Хоккей КХЛ. «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь», СКА разгромил «Северсталь»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 18 сентября Вчера в 22:210
  • 12:35
    • Симеоне: Гризманн провел отличный матч против «Монако»
  • 12:20
    • Серия Б опровергла информацию о приостановлении чемпионата
  • 12:06
    • Чалов: В Лиге чемпионов нет проходных команд
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие