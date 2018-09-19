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    Мещеряков: «Локомотив» показал чуть ли не лучший футбол в сезоне

    Локомотив Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил выступление команды в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (0:3), а также обратился к болельщикам клуба.

    Анатолий Мещеряков
    Анатолий Мещеряков
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    «На мой взгляд, результат не по игре. Качество игры было неплохое, "Локомотив" показал чуть ли не лучший футбол в этом сезоне, хотя и допускал ошибки, которые на этом уровне не прощаются. Тем не менее я уверен, что мы можем смотреть в будущее с позитивом.

    Все, кому дорог "Локомотив", сейчас должны поддержать клуб и тренерский штаб. Так что призываю болельщиков устроить на нашем стадионе такой прием, чтобы то, что было вчера в Турции, показалось несравнимым с нашей поддержкой», — цитирует Мещерякова «Чемпионат». 0

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