Йиранек: «Виктория» и ЦСКА будут действовать очень осторожно

Бывший защитникподелился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов между

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«Безусловно, "Виктория" хочет победить в предстоящем матче. Они играют дома и понимают, что в матче с ЦСКА им в любом случае будет проще, чем в играх с остальными соперниками по группе. Для московского клуба эта встреча тоже очень важна. Думаю, команды будут действовать очень осторожно, множества голов ждать не стоит», — цитирует Йиранека «Чемпионат».

Матч «Виктория Пльзень» — ЦСКА состоится сегодня, 19 сентября, в Пльзени на стадионе «Дусан Арена». Начало — в 22:00 мск.

Соперниками ЦСКА и «Виктории» по группе G в Лиге чемпионов являются «Рома» и мадридский «Реал». 0