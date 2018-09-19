«Спартак» оставит все новости в стороне и покажет хорошую игру, заявил Джикия

Защитник «Спартака»прокомментировал предстоящий матч с «Рапидом» в свете новостей об отстранении от команды

Матч «Рапид» — «Спартак» состоится в Вене завтра, 20 сентября, начало — в 19:55 по московскому времени. Соперниками команд по группе являются «Вильярреал» и «Рейнджерс».

«В команде все хорошо. Мы готовимся к игре. Все мысли и новости оставим в стороне. Завтра покажем хорошую игру.

Самое главное, победить завтра. За этим мы сюда приехали. Конечно, мы были расстроены поражением. Но его стоит забыть и двигаться дальше.

Как это изменит? Не надо допускать подобные ошибки, и все будет хорошо», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0