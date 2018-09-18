Врба: ЦСКА силен и справится с потерей двух игроков основы

Главный тренер чешскойвысказал свое мнение о московскомперед встречей команд в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«У "армейцев" достаточно сильный состав, хотя верно, что они недавно потеряли некоторых важных игроков из-за травм. Возможности и уровень ЦСКА очень серьезные. Не думаю, что эта команда будет слабее нас, знаю, что нас ждет сложный матч», — сказал Врба в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Эрнандес и Магнуссон — это игроки стартового состава. Может быть, из-за их повреждений состав немного ослаблен. Но ЦСКА настолько силен, что справится с этим. Команда показала в последнем матче, где потеряла двух игроков в первом тайме, но все же выиграла со счетом 3:0. Мы знаем сильные стороны. Хорошие исполнители и организованная защита», — добавил главный тренер «Виктории».

Матч «Виктория» — ЦСКА состоится 19 сентября. Начало — в 22:00. 0