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    Врба: ЦСКА силен и справится с потерей двух игроков основы

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    Главный тренер чешской «Виктории» Павел Врба высказал свое мнение о московском ЦСКА перед встречей команд в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Павел Врбра
    Павел Врбра
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    «У "армейцев" достаточно сильный состав, хотя верно, что они недавно потеряли некоторых важных игроков из-за травм. Возможности и уровень ЦСКА очень серьезные. Не думаю, что эта команда будет слабее нас, знаю, что нас ждет сложный матч», — сказал Врба в интервью «Спорт-Экспрессу».

    «Эрнандес и Магнуссон — это игроки стартового состава. Может быть, из-за их повреждений состав немного ослаблен. Но ЦСКА настолько силен, что справится с этим. Команда показала в последнем матче, где потеряла двух игроков в первом тайме, но все же выиграла со счетом 3:0. Мы знаем сильные стороны. Хорошие исполнители и организованная защита», — добавил главный тренер «Виктории».

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