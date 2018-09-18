Гончаренко взял в Чехию 20 футболистов

Алан Дзагоев
ЦСКА
Главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко взял на этот матч 20 футболистов, сообщает официальный сайт ЦСКА.
Вратари: Игорь Акинфеев, Георгий Кырнац.
Защитники: Марио Фернандес, Георгий Щенников, Родриго Бекао, Кирилл Набабкин, Никита Чернов.
Полузащитники: Алан Дзагоев, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Никола Влашич, Дмитрий Ефремов, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Наир Тикнизян.
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Фёдор Чалов, Такума Нисимура, Виталий Жиронкин.
Матч «Виктория» — ЦСКА состоится 19 сентября. Начало — в 22:00 мск. 0