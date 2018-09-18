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    «Шальке-04» — «Порту»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Шальке-04 — Порту: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.09.2018)

    Лига чемпионов Шальке 04 Календарь Лиги чемпионов
    В 22:00 в Лиге чемпионов — матч группы D начнётся матч «Шальке-04» — «Порту».

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    Последний матч между собой: «Шальке-04» — «Порту» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Шальке-04»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Шальке-04» — «Порту». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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