«Монако» — «Атлетико»: счет 1:2 после первого тайма

Мадридскийна выезде обыгрывает(2:1) после первого тайма матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Неудачно сыграли защитники «Атлетико» после прострела в штрафную с фланга, не сумели помешать Самуэлю Грандсиру получить мяч на линии вратарской и пробить голкипера.

На 31-й минуте счет стал равным. Диего Коста получил мяч в штрафной после отличной передачи Гризманна и уверенно переиграл голкипера, пробив в левый нижний угол.

Следить за ходом матча можно по ссылке.

А в добавленное к первому тайму время Хосе Мария Хименес выпрыгнул выше всех после навеса Коке в штрафную «Монако» и головой буквально вколотил мяч в сетку, пробив Бенальо.

В другом матче группы А бельгийский «Брюгге» на своем поле играет вничью с дортмундской «Боруссией» — 0:0. 0