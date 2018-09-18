«Монако» — «Атлетико»: счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Неудачно сыграли защитники «Атлетико» после прострела в штрафную с фланга, не сумели помешать Самуэлю Грандсиру получить мяч на линии вратарской и пробить голкипера.
На 31-й минуте счет стал равным. Диего Коста получил мяч в штрафной после отличной передачи Гризманна и уверенно переиграл голкипера, пробив в левый нижний угол.
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А в добавленное к первому тайму время Хосе Мария Хименес выпрыгнул выше всех после навеса Коке в штрафную «Монако» и головой буквально вколотил мяч в сетку, пробив Бенальо.
Во втором туре «Монако» в Дортмунде сыграет с «Борусией», а «Атлетико» в Мадриде примет «Брюгге». Оба матча пройдут 3 октября.
Лига чемпионов. Групповой турнир. Группа A
«Монако» (Франция) — «Атлетико» (Испания) — 1:2 (1:2)
Голы: Грансир, 18 (1:0). Диегу Коста, 31 (1:1). Хименес, 45+1 (1:2)«Монако»: Бенальо, Глик, Сидибе, Хенрикс, Жемерсон, Шадли (Мбула, 58), Тилеманс, Аолу (Траоре, 69), Н`Дорам, Фалькао, Грансир (Силла, 77)«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Хименес, Эрнандез, Коке, Сауль, Эрнандес, Диегу Коста, Гризманн, Корреа (Лемар, 70)Предупреждения: Фалькао, 11. Хименес, 48. Сидибе, 52. Траоре, 78. Диегу Коста, 90+3