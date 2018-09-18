«Монако» — «Атлетико»: счет матча 1:2, обзор голов

Мадридскийодержал гостевую победу над(2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

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Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Неудачно сыграли защитники «Атлетико» после прострела в штрафную с фланга, не сумели помешать Самуэлю Грандсиру получить мяч на линии вратарской и пробить голкипера.

На 31-й минуте счет стал равным. Диего Коста получил мяч в штрафной после отличной передачи Гризманна и уверенно переиграл голкипера, пробив в левый нижний угол.

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А в добавленное к первому тайму время Хосе Мария Хименес выпрыгнул выше всех после навеса Коке в штрафную «Монако» и головой буквально вколотил мяч в сетку, пробив Бенальо.

Во втором туре «Монако» в Дортмунде сыграет с «Борусией», а «Атлетико» в Мадриде примет «Брюгге». Оба матча пройдут 3 октября.