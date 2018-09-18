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    Иванович: Нельзя сказать, что «Локо» я люблю больше, чем «Зенит»

    Зенит Локомотив
    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился воспоминаниями от игры с «Локомотивом», за который он выступал с 2006 по 2007 год.

    Бранислав Иванович
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    «Игра с "Локо" точно не будет для меня обычной. Я всегда с особыми чувствами вспоминаю время, которое провел в "Локомотиве". Я люблю этот клуб.

    Но Иванович из "Локомотива" и Иванович из "Зенита" — два разных человека. Тогда я был молодой, мне было 20 лет. Сейчас я уже опытный футболист. Многое изменилось.

    Мои чувства к "Локомотиву" никто и ничто не изменит. Но нельзя сказать, что "Локо" я люблю больше, чем "Зенит". Даже наоборот.

    У меня два великолепных года в Питере. Единственное, чего мне не хватает здесь, — это трофея. Но я надеюсь, скоро мы его завоюем», — цитирует Ивановича Sport24.ru. 0

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