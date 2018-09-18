Иванович: Нельзя сказать, что «Локо» я люблю больше, чем «Зенит»

Защитник «Зенита»поделился воспоминаниями от игры с «Локомотивом», за который он выступал с 2006 по 2007 год.

«Игра с "Локо" точно не будет для меня обычной. Я всегда с особыми чувствами вспоминаю время, которое провел в "Локомотиве". Я люблю этот клуб.

Но Иванович из "Локомотива" и Иванович из "Зенита" — два разных человека. Тогда я был молодой, мне было 20 лет. Сейчас я уже опытный футболист. Многое изменилось.

Мои чувства к "Локомотиву" никто и ничто не изменит. Но нельзя сказать, что "Локо" я люблю больше, чем "Зенит". Даже наоборот.

У меня два великолепных года в Питере. Единственное, чего мне не хватает здесь, — это трофея. Но я надеюсь, скоро мы его завоюем», — цитирует Ивановича Sport24.ru. 0