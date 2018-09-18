Иванович: У Маркизио точно есть мотивация играть за «Зенит»

Защитникпрокомментировал переход в питерский клуб итальянца

«Первые впечатления от работы с Маркизио? Самые положительные. Видно, что к нам приехал очень сильный игрок. Отлично его встретили. Уверен, Клаудио нам серьезно поможет в этом сезоне», — сказал Иванович в интервью Sport24.ru.

«Что касается мнения, что ему не хватит мотивации, то глупости все это. Когда игрок только выходит на поле и делает три шага — ты уже видишь и понимаешь, какого уровня мастер. Поверьте, он профессионал. И у него точно есть мотивация играть. Иначе бы Маркизио в нашу команду не перешел», — добавил сербский защитник.

Напомним, Маркизио дебютировал за «Зенит» в матче 7-го тура РПЛ против «Оренбурга», выйдя на замену. 0