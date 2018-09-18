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    «Интер» вырвал победу у «Тоттенхэма» в Милане

    «Интер» — «Тоттенхэм»: 2:1, обзор голов

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    Миланский «Интер» одержал домашнюю победу над лондонским «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В.

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    Первый тайм прошел без забитых мячей, счет на 53-й минуте открыли гости. Кристиан Эриксен дошёл до штрафной и пробил низом — Ханданович среагировал. Датчанин выиграл подбор и нанёс ещё один удар — мяч по пути задел Миранду и по дуге опустился за спину голкиперу.

    Отыграться миланцам удалось на 85-й минуте. Асамоа подключился к атаке по флангу и навесил на радиус штрафной, откуда Мауро Икарди слёта вколотил мяч в нижний угол — без шансов для Ворма.

    А на второй компенсированной минуте Кандрева навесил с углового, де Врей сделал скидку во вратарскую «Тоттенхэма», а Весино кивком головы послал мяч в дальний верхний угол, принеся миланцам победу.

    В следующем туре «Интер» 3 октября сыграет с ПСВ в Эйндховене, а «Тоттенхэм» в Лондоне будет принимать «Барселону».

    Лига чемпионов Группа B
    «Интер» (Италия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — 2:1 (0:0)
    Голы: Эриксен, 53 (0:1). Икарди, 86 (1:1). Весино, 90+2 (2:1)«Интер» (Италия): Ханданович, Миранда, Асамоа, де Фрай, Шкриньяр, Наингголан (Валеро, 89), Брозович, Весино, Перишич (Кандрева, 64), Икарди, Политано (Бальде, 72)«Тоттенхэм Хотспур» (Англия): Форм, Фертонген, Орье, Дэйвис, Санчес, Дембеле, Эриксен, Дайер, Сон Хын Мин (Лукас, 64), Ламела (Уинкс, 72), Кейн (Роуз, 90)Предупреждения: Шкриньяр, 21. Санчес, 38. Перишич, 43. Фертонген, 51. Форм, 82
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