«Интер» — «Тоттенхэм»: 2:1, обзор голов

Миланскийодержал домашнюю победу над лондонским(2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В.

Фрагмент матча twitter.com/SpursOfficial 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Первый тайм прошел без забитых мячей, счет на 53-й минуте открыли гости. Кристиан Эриксен дошёл до штрафной и пробил низом — Ханданович среагировал. Датчанин выиграл подбор и нанёс ещё один удар — мяч по пути задел Миранду и по дуге опустился за спину голкиперу.

Отыграться миланцам удалось на 85-й минуте. Асамоа подключился к атаке по флангу и навесил на радиус штрафной, откуда Мауро Икарди слёта вколотил мяч в нижний угол — без шансов для Ворма.

А на второй компенсированной минуте Кандрева навесил с углового, де Врей сделал скидку во вратарскую «Тоттенхэма», а Весино кивком головы послал мяч в дальний верхний угол, принеся миланцам победу.

В следующем туре «Интер» 3 октября сыграет с ПСВ в Эйндховене, а «Тоттенхэм» в Лондоне будет принимать «Барселону».