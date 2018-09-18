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    «Интер» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция начнется в 19:55

    Интер — Тоттенхэм (18.09.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига чемпионов Интер Тоттенхэм Календарь Лиги чемпионов
    В 19:55 в Лиге чемпионов — матч группы B начнётся матч «Интер» — «Тоттенхэм».

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    Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Интер» 6:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Тоттенхэм»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Интер» — «Тоттенхэм». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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