Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Атлетико»

огласил заявку на предстоящую игру св рамках группового этапа Лиги чемпионов.

В числе заявленных на матч футболистов не оказалось российского полузащитника Александра Головина, который продолжает набирать форму после восстановления от травмы.

Вратари: Диего Бенальо, Лоик Бадиашиле;

Защитники: Камил Глик, Бенджамин Хенрихс, Жемерсон, Андреа Раджи, Жульен Серрано, Джибриль Сидибе;

Полузащитники: Жан-Эде Аолу, Юсеф Аит Беннассер, Насер Шадли, Самуэль Грандсир, Кевин Н’Дорам, Юри Тилеманс, Адама Траоре, Софьян Диоп, Мусса Силла;

Нападающие: Хорди Мбула, Радамель Фалькао.

Матч «Монако» с «Атлетико» состоится завтра, 18 сентября, на стадионе «Луи II» в Монако. Начало — в 22:00 по московскому времени. 0