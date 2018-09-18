Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Атлетико»

Александр Головин
РФС
В числе заявленных на матч футболистов не оказалось российского полузащитника Александра Головина, который продолжает набирать форму после восстановления от травмы.
Вратари: Диего Бенальо, Лоик Бадиашиле;
Защитники: Камил Глик, Бенджамин Хенрихс, Жемерсон, Андреа Раджи, Жульен Серрано, Джибриль Сидибе;
Полузащитники: Жан-Эде Аолу, Юсеф Аит Беннассер, Насер Шадли, Самуэль Грандсир, Кевин Н’Дорам, Юри Тилеманс, Адама Траоре, Софьян Диоп, Мусса Силла;
Нападающие: Хорди Мбула, Радамель Фалькао.
Матч «Монако» с «Атлетико» состоится завтра, 18 сентября, на стадионе «Луи II» в Монако. Начало — в 22:00 по московскому времени. 0