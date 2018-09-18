Барселона — ПСВ. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (18.09.2018)

Составы команд:
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Хорди Альба, Серхи Роберто, Самюэль Умтити, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо, Луис Суарес, Лионель Месси, Ousmane Dembele.
«ПСВ»: Йерун Зут, N.Viergever, Даниэль Швааб, Angelino, Denzel Dumfries, Гастон Перейра, Йоррит Хендрикс, Pablo Rosario, Люк Де Йонг, Hirving Lozano, Steven Bergwijn.
Предыдущий матч соперников: «ПСВ» — «Аякс» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 7:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Барселона» со счетом 7:1. 0