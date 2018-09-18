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    «Барселона» — «ПСВ». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Барселона — ПСВ. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (18.09.2018)

    Лига чемпионов Барселона Календарь Лиги чемпионов
    В 19:55 в Лиге чемпионов — матч группы B начнётся матч «Барселона» — «ПСВ».

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    Составы команд:

    «Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Хорди Альба, Серхи Роберто, Самюэль Умтити, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо, Луис Суарес, Лионель Месси, Ousmane Dembele.

    «ПСВ»: Йерун Зут, N.Viergever, Даниэль Швааб, Angelino, Denzel Dumfries, Гастон Перейра, Йоррит Хендрикс, Pablo Rosario, Люк Де Йонг, Hirving Lozano, Steven Bergwijn.

    Предыдущий матч соперников: «ПСВ» — «Аякс» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 7:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Барселона» со счетом 7:1. 0

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