Барселона — ПСВ: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.09.2018)

В 19:55 в Лиге чемпионов — матч группы B начнётся матч

Последний матч между собой: «ПСВ» — «Аякс» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 7:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 7:1 (победит «Барселона»).

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