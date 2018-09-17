«Урал» поделил очки с «Ростовом»

Фрагмент матча
«Урал»
Счет в матче открыли на 47-й минуте хозяева. После подачи с углового с правого фланга в центр штрафной «Ростова» точным ударом головой отправил мяч в угол ворот Вараздат Ароян.
Но всего две минуты спустя Гулиев на скорости прорвался в штрафную «Урала» с правого фланга атаки, прострелил низом в центр на линию вратарской, где Алексей Ионов ударом в касание расстрелял ворота «шмелей».
После этого матча «Ростов» с 14 очками на 2-м месте в турнирной таблице, а «Урал» с 5 очками на 14-й строке таблицы.
РПЛ. 7-й тур
«Урал» (Екатеринбург) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (0:0)
Голы: Ароян, 47 (1:0). Ионов, 49 (1:1). «Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Ароян, Балажиц, Брызгалов, Данцев (Меркулов, 75), Димитров, Фидлер, Бумаль, Бикфалви, Араторе (Эль-Кабир, 70), Ильин«Ростов» (Ростов-на-Дону): Абаев, Паршивлюк (Логашов, 79), Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Скопинцев, Салетрос, Гулиев, Гацкан, Сигурдарсон (Шомуродов, 83), Ионов (Зуев, 90)Предупреждения: Гулиев, 61. Бумаль, 85. Фидлер, 90+1