«Урал» поделил очки с «Ростовом»

Екатеринбургскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 7-го тура чемпионата России.

Счет в матче открыли на 47-й минуте хозяева. После подачи с углового с правого фланга в центр штрафной «Ростова» точным ударом головой отправил мяч в угол ворот Вараздат Ароян.

Но всего две минуты спустя Гулиев на скорости прорвался в штрафную «Урала» с правого фланга атаки, прострелил низом в центр на линию вратарской, где Алексей Ионов ударом в касание расстрелял ворота «шмелей».

После этого матча «Ростов» с 14 очками на 2-м месте в турнирной таблице, а «Урал» с 5 очками на 14-й строке таблицы.