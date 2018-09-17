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    «Урал» и «Ростов» назвали стартовые составы

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    Стали известны стартовые составы «Урала» и «Ростова» на матч седьмого тура Российской Премьер-лиги, который пройдет на «Екатеринбург Арене».

    Раздевалка «Ростова»
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    «Урал»: Годзюр, Данцев, Брызгалов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Араторе, Ильин.

    Запасные: Баклов, Полетаев, Ходжаниязов, Меркулов, Бевеев, Динга, Бавин, Жигулев, Егорычев, Эль Кабир, Панюков, Юсупов.

    «Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон.

    Запасные: Песьяков, Логашов, Калачев, Щадин, Зуев, Майер, Хаджикадунич, Шомуродов, Кьяртанссон.

    Начало матча — в 17:30. Главный арбитр матча — Роман Галимов.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0

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