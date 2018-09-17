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    «Урал» — «Ростов»: онлайн-трансляция начнется в 17:30

    Урал — Ростов (17.09.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    РПЛ Футбол России Урал Ростов Календарь РФПЛ
    В 17:30 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Урал» — «Ростов».

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    Последний матч между собой: «Ростов» — «Урал» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Ростов»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Урал» — «Ростов». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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