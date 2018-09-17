ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Ахмат»«Спартаку» нужно учиться жить без Промеса
  • 13:34
    • Названы игроки недели в КХЛ
  • 13:17
    • «Копенгаген» и «Зенит» рассудят болгары
  • 12:51
    • Французские арбитры обслужат матч «Виктории» и ЦСКА
  • 12:22
    • Гендиректор «Анжи» заявил об отсутствии денег у сотрудников клуба
  • 12:08
    • Скопинцев рассказал о нелегкой жизни молодого россиянина в Европе
    Все новости спорта

    Скопинцев рассказал о нелегкой жизни молодого россиянина в Европе

    Ростов РПЛ Футбол России Бундеслига Футбол Германии Календарь РФПЛ
    Защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев рассказал о своем пребывании в Германии.

    Дмитрий Скопинцев
    Дмитрий Скопинцев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В 2015 году россиянин перешел из «Зенита» в «Лейпциг», но в итоге провел сезон в австрийском «Лиферинге».

    «Молодому россиянину нелегко в Европе. Про Головина не говорю, у него были все основания ехать. Но при прочих равных в Германии в состав поставят немца. Даже если ты лучше, все равно поставят немца. Я был легионером — без паспорта Евросоюза нельзя выступать за молодежный "Лейпциг" U23. Меня взяли в главную команду, но в 18 лет тяжело пробиться в основу.

    Первый день в "Лейпциге". Меня выкупили у "Зенита" за большие деньги. Я прихожу в раздевалку весь такой важный. Подходит ко мне паренек помладше на вид — я-то уже с бородой был и под основу. Пацан начинает со мной общаться, знакомиться, расспрашивать. Я подумал, что какой-то мальчишка из U19. Начал его подбадривать на английском: "В футболе важно стараться, проявляй себя". Короче, поддержал парня как мог.

    Заходит наш тренер и говорит: "Ну что, Йозуа, желаем тебе успехов в Баварии". Парень поворачивается ко мне: "Удачи тебе, Димитри". Это был Киммих», — приводит слова Скопинцева «Чемпионат». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Спартаку» нужно учиться жить без Промеса
  • 01:30
    •
  • Прогноз
  • «Урал» — «Ростов»
  • 1.83
  • Сегодня в 17:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Ростов» погоню за «Спартаком» и «Зенитом»?
  • «Урал» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Продолжит ли «Автомобилист» свою победную серию?
  • «Спартак» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 4.30
    •
  • Удастся ли «Саутгемптону» повторно обыграть «Брайтон»?
  • «Саутгемптон» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Локомотив» Футбол РПЛ. «Спартак» уступил «Ахмату», ЦСКА разгромил «Уфу», «Зенит» обыграл «Оренбург»Обзор матчей седьмого тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:120
  • 08:35
    • Загитова стеснялась показывать свою радость на ОИ-2018 из-за Медведевой
  • 08:19
    • Российский защитник расторг контракт с «Сент-Луисом»
  • 08:07
    • Уэйд проведет сезон в «Майами», после чего завершит карьеру
    Футболисты «Ливерпуля» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» и «Челси» одержали пятые победы, «МанСити» разобрался с «Фулхэмом»Подробности матчей пятого тура чемпионата Англии Вчера в 20:070
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Попытка «Сельты» догнать «Реал»
  • 4.67
    •
  • 12:34
    • Чалов не обижается на Бушманова
  • 11:02
    • Главный тренер «Сибири» подал в отставку
  • 10:37
    • Касаткина и Шарапова сохранили свои позиции в рейтинге WTA
    Полная версия FIFA 19 выйдет 28 сентября Игры Пять лучших опций в демо-версии FIFA 19Интересные моменты очередной версии самого популярного футбольного симулятора планеты Вчера в 17:000
  • 21:00
    • «Ахмат» вырвал победу у «Спартака» на «Открытие Арене»
  • 10:20
    • Хачанов поднялся на 24-е место в рейтинге ATP
  • 10:03
    • Калиниченко открыт к предложениям после получения лицензии Pro
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие