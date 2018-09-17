Скопинцев рассказал о нелегкой жизни молодого россиянина в Европе

Защитник «Ростова»рассказал о своем пребывании в Германии.

В 2015 году россиянин перешел из «Зенита» в «Лейпциг», но в итоге провел сезон в австрийском «Лиферинге».

«Молодому россиянину нелегко в Европе. Про Головина не говорю, у него были все основания ехать. Но при прочих равных в Германии в состав поставят немца. Даже если ты лучше, все равно поставят немца. Я был легионером — без паспорта Евросоюза нельзя выступать за молодежный "Лейпциг" U23. Меня взяли в главную команду, но в 18 лет тяжело пробиться в основу.

Первый день в "Лейпциге". Меня выкупили у "Зенита" за большие деньги. Я прихожу в раздевалку весь такой важный. Подходит ко мне паренек помладше на вид — я-то уже с бородой был и под основу. Пацан начинает со мной общаться, знакомиться, расспрашивать. Я подумал, что какой-то мальчишка из U19. Начал его подбадривать на английском: "В футболе важно стараться, проявляй себя". Короче, поддержал парня как мог.

Заходит наш тренер и говорит: "Ну что, Йозуа, желаем тебе успехов в Баварии". Парень поворачивается ко мне: "Удачи тебе, Димитри". Это был Киммих», — приводит слова Скопинцева «Чемпионат». 0