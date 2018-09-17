Саутгемптон — Брайтон энд Хоув Альбион. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (17.09.2018)

Составы команд:
«Саутгемптон»: Alex McCarthy, Седрик Суареш, J.Vestergaard, Wesley Hoedt, Шейн Лонг, Дэнни Ингс, M.Elyounoussi, Марио Лемина, Райан Бертран, Натан Редмонд, Pierre Hojbjerg.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, G.Bong, Шейн Даффи, Льюис Данк, Dale Stephens, Yves Bissouma, A.Knockaert, Гленн Мюррей, Соломон Марч, Мартин Монтойя, Davy Propper.
Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0