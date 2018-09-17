ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кейлор НавасТрансферный дайджест. 11-17 сентября
  • 22:17
    • «Автомобилист» обыграл «Спартак», одержав седьмую победу подряд
  • 21:18
    • Российские волейболисты обыграли Камерун на ЧМ-2018
  • 19:25
    • «Урал» поделил очки с «Ростовом»
  • 18:37
    • Форвард ЦСКА выбыл из строя на месяц
  • 18:22
    • Шарапова досрочно завершила сезон
    Все новости спорта

    «Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Саутгемптон — Брайтон энд Хоув Альбион. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (17.09.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Саутгемптон Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ
    В 22:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!

    Составы команд:

    «Саутгемптон»: Alex McCarthy, Седрик Суареш, J.Vestergaard, Wesley Hoedt, Шейн Лонг, Дэнни Ингс, M.Elyounoussi, Марио Лемина, Райан Бертран, Натан Редмонд, Pierre Hojbjerg.

    «Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, G.Bong, Шейн Даффи, Льюис Данк, Dale Stephens, Yves Bissouma, A.Knockaert, Гленн Мюррей, Соломон Марч, Мартин Монтойя, Davy Propper.

    Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «МЮ» сделал достаточно. «Красные дьяволы» победили «Уотфорд»
  • Вчера в 12:10
    •
  • Прогноз
  • «Саутгемптон» — «Брайтон»
  • 1.80
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли «Саутгемптону» повторно обыграть «Брайтон»?
  • «Саутгемптон» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Почеттино поможет его слава
  • «Интер» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
  • «Крестьяне» удивят на «Камп Ноу»
  • «Барселона» — «ПСВ». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Локомотив» Футбол РПЛ. «Спартак» уступил «Ахмату», ЦСКА разгромил «Уфу», «Зенит» обыграл «Оренбург»Обзор матчей седьмого тура чемпионата России по футболу 19:410
  • 17:46
    • «Куньлунь» по буллитам выиграл у «Слована»
  • 13:34
    • Названы игроки недели в КХЛ
  • 13:17
    • «Копенгаген» и «Зенит» рассудят болгары
    Роналду прервал голевое молчание Футбол Первые голы Роналду: от облегчения до траснформации бренда «Ювентуса»Реакция прессы на первые голы Роналду в «Ювентусе» 16:560
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Попытка «Сельты» догнать «Реал»
  • 4.67
    •
  • 22:58
    • Семин: Давлением трибун нашу команду не удивить
  • 22:50
    • Фернандеш: Матч с «Галатасараем» будет сложным
  • 22:30
    • «Сочи» проиграл «Магнитке»
    «Спартак» — «Ахмат» Футбол «Спартаку» нужно учиться жить без ПромесаРеакция спортивных СМИ на домашнее поражение красно-белых от «Ахмата» 01:300
  • 12:51
    • Французские арбитры обслужат матч «Виктории» и ЦСКА
  • 12:22
    • Гендиректор «Анжи» заявил об отсутствии денег у сотрудников клуба
  • 12:08
    • Скопинцев рассказал о нелегкой жизни молодого россиянина в Европе
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие