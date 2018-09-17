М'Вила получит еще одну выплату от «Динамо»

Экс-полузащитникполучит еще одну выплату от московского клуба за разрыв контракта в 2015 году.

Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», М’Вила требовал у «Динамо» 360 тысяч евро, однако клуб сумел договориться о сумме в 315 тысяч евро.

Ранее «Динамо» уже выплатило игроку 600 тысяч евро.

Напомним, в 2015 году М'Вила подписал контракт с «Динамо», однако из-за смены руководства клуба было принято решение отказаться от трансфера. В «Динамо» заключили с полузащитником мировое соглашение и обязались выплатить 900 тысяч евро. Позже «Динамо» потребовало признать мировое соглашение недействительным, однако 17 июля Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобу.

На данный момент М'Вила выступает за «Сент-Этьен». 0